Suche nach Jürgen Conings ergebnislos verlaufen, gefundene Sachen werden untersucht

Die neue Suche nach Jürgen Conings im Nationalpark Hoge Kempen am Mittwochabend ist ohne Ergebnis eingestellt worden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Gebiet in den nächsten Tagen erneut durchsucht wird, so die Mitteilung der belgischen Staatsanwaltschaft. Bei der Suche wurden Gegenstände gefunden und zur Untersuchung mitgenommen.