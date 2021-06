Trotz des nassen Maimonats 2021: Frühjahr in Belgien seit vier Jahrzehnten viel trockener

Experten betonen, dass Belgien (und insbesondere Flandern) diese Trockenperioden nur bewältigen kann, wenn das Wassermanagement effizienter wird.

In Flandern mit seinen vielen bebauten Flächen wird viel Regen verschwendet, da er direkt in das Abwassersystem und in die Flüsse und Kanäle geleitet wird. Auf dem Land wird nicht genug getan, um die Niederschläge zurückzuhalten.

Die flämische Ministerin Zuhal Demir hat ihren 'Blue Deal' vorgestellt, um dem Problem entgegenzuwirken, aber es muss noch viel getan werden. Auch die Bürger können helfen, indem sie Regenwasser für Toiletten und Waschmaschinen nutzen und in ihre Vorgärten nicht mehr zupflastern und als Stehplatz für den Wagen nutzen.