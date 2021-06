Lockerung der Abstandsregeln: Knuddeln soll ab 9. Juni wieder erlaubt sein

Innenministerin Verlinden erklärte der VRT-NWS-Redaktion ihren Entwurf zur Lockerung der Corona-Regeln so: "Wir haben in den letzten Monaten sehr weit in das Privatleben der Menschen eingegriffen. Jetzt, wo die Corona-Zahlen sich günstig entwickeln, wollen wir den Leuten die Verantwortung für das, was sie zu Hause dürfen, zurückgeben."

"Entspannen ist schwieriger als Anspannen. Wir tragen der Realität ein Stück weit Rechnung. Wir wissen, dass man so viele Leute wie möglich zu Hause empfangen möchten. Es wäre unbegreiflich, wenn man in einer Kneipe oder einem Restaurant mehr darf als zu Hause. Wir wissen, dass sich die Leute ihrer Verantwortung bewusst sind und sich und andere weiterhin gegen das Virus schützen werden."