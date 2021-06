Corona in Belgien: Im Schnitt weniger als 100 neue Einlieferungen von Corona-Patienten pro Tag

Zwischen dem 22. und 28. Mai sind im Schnitt 94 Patienten pro Tag wegen oder mit Corona in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das sind 26 Prozent weniger als in der Vorwoche. Am Freitag haben die Krankenhäuser 83 Einweisungen registriert. 144 Patienten konnten das Krankenhaus wieder verlassen. Die Zahlen stammen vom belgischen Gesundheitsamt Sciensano.