Der Franzose Jonathan Fournel gewinnt die 20. Ausgabe des Königin-Elisabeth-Wettbewerbs für Klavier

"Es ist ziemlich beeindruckend", kommentierte Jonathan Fournel seine Auszeichnung. "Ich bin glücklich und auch erleichtert. Dieser Preis ist eine Bestätigung für sehr viel Arbeit und Aufopferung. Die letzten Monate waren sehr intensiv."

Fournel, der seit 2016 Residenzkünstler an der Königin-Elisabeth-Musikkapelle ist, hat an der Hochschule für Musik in Saarbrücken bei Robert Leonardy studiert und anschließend am Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse in Paris. 2017 wurde er von der französischen Künstlerorganisation ADAMI als Entdeckung der klassischen Musik gefeiert.