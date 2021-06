Impffachärzte: Mit neuen Varianten brauchen wir eine Durchimpfung von 85 bis 90 %

"Wenn infektiösere Varianten auftauchen, steigt die Reproduktionsrate des Virus. Es verbreitet sich also schneller", fügte Vakzinologe Van Damme (unten) hinzu: "Deshalb ist es in der Tat notwendig, dass so viele Menschen wie möglich immun werden. Das erreicht man am schnellsten mit einer Impfung. Leider wissen wir, dass Corona-Impfstoffe nicht zu 100 Prozent wirksam sind. Deshalb ist es umso wichtiger, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen", so van Damme.



Der Experte wies auch darauf hin, dass in Großbritannien 90 Prozent der Menschen, die wegen Corona ins Krankenhaus eingewiesen werden müssen, nicht geimpft sind. Viele Briten, die den Nutzen der Impfung in Zweifel zogen, konnten überzeugt werden, sich trotzdem impfen zu lassen.