KU Leuven erforscht, wie sich Natur und Wasser auf das Klima der Stadt und die Laune der Städter auswirkt

Die circa 100 Wetterstationen stehen in privaten Gärten und auf öffentlichen Plätzen. Sie messen Temperatur, Windgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit und Windrichtung und überwachen also das Klima in der 100.000 Einwohner zählenden Stadt an der Dyle. Die Wetterstationen sind Teil des Projekts Leuven.cool der KU Leuven, zusammen mit Leuven2030, der Stadtverwaltung und dem Kgl. Meteorologischen Institut.

Die Wetterstationen bestätigen für Leuven, was auch schon anderswo gemessen wurde: "Innerhalb der Stadt ist es wärmer als außerhalb", sagt Doktorandin Eva Beele: “Während der Hitzewelle des letzten Sommers haben wir einen maximalen Unterschied von 7 Grad zwischen dem heißesten Standort im Stadtzentrum und einer Station gemessen, die außerhalb lag."