Die Staatsanwaltschaft Halle-Vilvoorde ermittelt derzeit mit Unterstützung der belgischen Zollbehörde wegen möglichem Mehrwertsteuer-Betrug durch asiatische Webshops. Seit Beginn der Ermittlungen wurden bereits 30 Tonnen Güter und Waren am Brüsseler Frachtflughafen BruCargo beschlagnahmt (Foto). BruCargo ist der Frachtbereich am Brussels Airport in Zaventem.