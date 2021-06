Unfall auf der E34 - Wie bekommt man einen umgekippten Tankwagen wieder auf die Räder?

In der vergangenen Nacht ist auf der Autobahn E34 in Zoersel (Prov. Antwerpen) in Richtung Eindhoven ein Tanklastwagen umgeschlagen. Der Verkehr in Richtung Niederlande musste über Landstraßen umgeleitet werden. Erst gegen 7 Uhr 30 konnte die Autobahn wieder vollständig freigegeben werden. Die Bergung des Tank-Aufliegers war kein leichtes Unterfangen, wie unser Video (siehe unten) zeigt.