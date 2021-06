Weniger als 450 Corona-Patienten auf den Intensivstationen der belgischen Krankenhäuser

Die Zahl der Corona-Patienten in Belgien, die intensiv behandelt werden müssen, sinkt weiter zügig nach unten. Aktuell werden 443 Patienten auf den Intensivstationen gemeldet. Die Belegung von IC-Betten durch an Covid-19 erkrankte Patienten ist ein wichtiger Richtwert für den Konzertierungsausschuss aus Bund, Ländern und Regionen in Belgien, um weitere Lockerungen zuzulassen.