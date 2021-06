Zehnkämpfer Thomas Van der Plaetsen: Rang 3 in Götzis und für Olympia qualifiziert

Der belgische Zehnkämpfer Thomas Van der Plaetsen (Foto) hat sich beim traditionsreichen Mehrkampfmeeting im österreichischen Götzis bestens auf Olympia vorbereitet. Mit einem neuen persönlichen Rekord und mit einem 3. Platz hat er sich für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert und zeigte sich in Bestform. Nur eines ist ihm in Götzis nicht gelungen. Den belgischen Zehnkampf-Landesrekord von Hans Van Alphen konnte er nicht brechen…