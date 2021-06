Außergewöhnliche Fotoausstellungen in flämischen Galerien, Museen und Kulturzentren

Die Galerie FIFTY ONE in Antwerpen präsentiert in diesen Tagen gleich zwei hochkarätige Fotoausstellungen.

In „Capturing Life“ stellt die Galerie die Bilder der amerikanische Street-Fotografin Vivian Maier (1926-2009) neben die des belgischen Fotografen Stephan Vanfleteren (geb. 1969). Vanfleteren suchte aus seinem eigenen Werk Fotos, die er Fotografien der erst spät entdeckten Vivian Maier gegenüberstellt (Vivian Maier war eine Nanny, die in New York und Chicago arbeitete und die in ihrer Freizeit diese Städte mit ihrer Kamera von Anfang der 1950er Jahre bis Mitte der 90er durchquerte). Diese Auswahl bietet einige Überraschungen und so verschieden die Bilder auch sein mögen, wenn man Zeit und Ort in Betracht zieht, so ist doch eines deutlich zu erkennen: Die Liebe beider Fotografen zu dem, was ihnen auf der Straße vor die Linse kommt und das Unvorhersehbare im Moment des Auslösens.

