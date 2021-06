Neue Stechmückenart in Leuven entdeckt

Im Jahr 2018 fand das Institut für tropische Medizin von Antwerpen eine "Culex modestus"-Larve im Hafen von Antwerpen. Es war die erste Spur dieser Mückenart in Belgien. Ein Jahr später trafen sie bereits eine große Population der Culex modestus in einem Vorort von Leuven an. Das bestätigte am Dienstag die KU-Leuven-Dozentin Leen Delang in einem Artikel der Tageszeitung Het Nieuwsblad. Wie die gemeine Stechmücke auch die neue Artgenossin das Usutuvirus und das West-Nil-Virus verbreiten.