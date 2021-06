Neues Fresko von ROA in Gent: Streetart im Geiste des Van Eyck-Jahres

Der inzwischen weltbekannte Genter Streetart-Künstler fertigt gerade ein neues monumentales Werk im historischen Zentrum seiner Heimatstadt. Das Wandbild entsteht an der Oude Houtlei in Gent. „Der neue ROA“ ist das letzte Werk in der Reihe Streetart-Kunstwerke im Rahmen des Van Eyck-Jahres in der Artevelde-Stadt. In einigen Tagen wird es fertiggestellt sein. Ein Grund mehr, einmal den Van Eyck-Streetart-Parcours in Gent zu besuchen.