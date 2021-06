Vorbereitung auf die Fußball-EM: Wer gehört zur Kontaktblase der Roten Teufel?

Als das technische Team am Sonntag auf dem Trainingsgelände in Tubeke eingetroffen ist, sind alle Mitglieder sofort getestet worden. Dasselbe geschah auch mit den Spielern. Wer einen negativen Test abgibt, darf sich jeder frei bewegen. Allerdings gilt Maskenpflicht im Hotel und im Restaurant muss eineinhalb Meter Abstand eingehalten werden.

Wenn die Spieler später für die Wettkämpfe unterwegs sind und reisen müssen, müssen sie sich nicht in Quarantäne begeben. “Die UEFA hat für diese Europameisterschaft spezielle Reisekorridore eingerichtet. Alle Teams dürfen frei in Europa reisen, ohne in Quarantäne zu müssen. (…) Das alles natürlich unter der Voraussetzung, dass die von der UEFA auferlegten Regeln strikt eingehalten werden. Auch dafür gibt es Kontrollen."