VRT-News-Reportage: Migranten werden an den EU-Grenzen misshandelt

Bosnien und Herzegowina ist ein Land mit vielen sozialen und wirtschaftlichen Problemen. Manche bezeichnen das Land als "gescheiterten Staat".

Seit 2018 versuchen stets mehr Flüchtlinge über Bosnien in das EU-Land Kroatien zu gelangen. In Bosnien werden sie von der Internationalen Organisation für Migration (UN-Behörde) aufgefangen. Aber die Versorgung in den offiziellen Lagern ist mangelhaft und viele Flüchtlinge sind gezwungen, in baufälligen Gebäuden oder in Zelten in Grenznähe Schutz zu suchen.