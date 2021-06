Gesuchter Terrorverdächtiger Conings hat Jahre lang im Dilser-Wald gewohnt: “Kennt die Gegend wie seine Westentasche”

Der gesuchte rechtsradikale Soldat und Terrorverdächtige Jürgen Conings lebte bis vor zwei Jahren in einem Chalet im Dilserbos in Dilsen-Stokkem (Provinz Limburg). In diesem Gebiet haben Soldaten und Polizisten mehrmals mit schwerem Material nach dem Flüchtigen gesucht. Sein Auto war vor zweieinhalb Wochen nur wenige Kilometer entfernt gefunden worden. Conings kannte dieses Waldgebiet wie seine Westentasche.