Gesundheitsminister Vandenbroucke will günstigere PCR-Tests für jene, die nicht geimpft werden konnten, aber nicht für Verweigerer

Wer noch nicht geimpft werden konnten, weil er noch nicht an der Reihe war, soll einen preisgünstigeren Corona-PCR-Test machen lassen können, als derjenige, der die Impfung verweigert hat. Das hat der belgische Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) im VRT-Fernsehen gesagt. Die Regierung muss am Freitag u. a. über die neuen Reisebedingungen in diesem Sommer und über die Ausstellung des europäischen Corona-Zertifikats entscheiden.