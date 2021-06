Selbstmord nach Gruppenvergewaltigung: Die beiden erwachsenen Verdächtigen bleiben in Haft

Die anderen drei Verdächtigen, ein 14-Jähriger und sein 16-jähriger Bruder, wurden in einer Jugendstrafanstalt in Wingene untergebracht. Ein dritter Jugendlicher von 16 Jahren wurde in der Jugendstrafanstalt in Everberg eingewiesen. Das Jugendgericht wird am Mittwochnachmittag über seinen Fall und weitere Maßnahmen entscheiden. Der Anwalt des 19-Jährigen hatte um die bedingte Freilassung seines Mandanten gebeten, doch das Gericht stimmte dem nicht zu.

In dem Fall, der große Bestürzung in Gent und Umgebung ausgelöst hat, hat sich die Staatsanwaltschaft Ostflandern sehr bedeckt gehalten.