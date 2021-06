Corona-Statistik weist deutlich nach unten - Im Wochenvergleich 23 % weniger Patienten im Krankenhaus

Die Coronazahlen sind in Belgien weiter deutlich rückläufig. Die Gesamtbelegung in den Krankenhäusern durch Corona-Patienten ist im Wochenvergleich um 23 % zurückgegangen. Dieser Rückgang zeigt sich auf den Intensivstationen noch deutlicher. Hier ging die Bettenbelegung im Laufe einer Woche um 26 % zurück. Zum ersten Mal in dieser dritten Welle müssen weniger als 400 Corona-Patienten intensiv behandelt werden.