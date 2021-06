Das Tanzprojekt "Let’s Go Urban" muss nach Zuschussbetrug Konkurs anmelden

Viele Jugendliche haben hier seit Jahren ein Zuhause und einige von ihnen haben sogar danach Karriere gemacht, wie z.B. die flämische Sängerin Laura Tesoro. Die hat hier jahrelang getanzt: „Das ist herzzerreißen, denn das Projekt geht um mehr als nur um die Gründerin.“ Doch gerade diese sorgte dafür, dass es jetzt doch zu Ende geht.

„Let’s Go Urban“ wurde als kulturelles Integrationsprojekt für Jugendliche gegründet. Die Organisation kümmerte sich um sozial benachteiligte Jugendliche in Antwerpen und bot ihnen eine Struktur, gerade auch jetzt in diesen Coronazeiten. Das Projekt hat auch Ableger in Brüssel. Gründerin Sihame El Kaouakibi ist in den vergangenen Monaten wegen mutmaßlichem Subsidien-Missbrauchs in die Schlagzeilen geraten.

Vernichtender Audit und die Folgen davon

Ein Auditbericht der Stadt Antwerpen zeigte vor einigen Wochen auf, dass von den 3,5 Mio. €, die die Stadt in das „Urban Center“, ein neues Gebäude für die gemeinnützige Organisation der flämischen Politikerin Sihame El Kaouakibi (die einem Rauswurf bei den flämischen Liberalen Open VLD mit ihrem Parteiaustritt zuvorgekommen war), investiert hat, möglicherweise bis zu 350.000 € über ungerechtfertigte Rechnungen an ihre Privatfirmen abgezweigt wurden. Rund 120.000 € sollen über Betriebskosten abgeschöpft worden sein.

Es handelt sich dabei um Beträge, die der Stadt für Leistungen in Rechnung gestellt wurden, die nicht in das „Urban Center“, sondern mutmaßlich inoffiziell für eine der privaten Firmen von Sihame El Kaouakibi bestimmt waren. Offenbar sind zudem einige dieser Rechnungen gefälscht worden, wohl mit dem Ziel, zu verbergen, dass die Subventionsgelder an ihre privaten Unternehmen flossen (oder fließen sollten).