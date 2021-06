Eine Woche vor dem EM-Start: Die BOB-Sommerkampagne gegen Alkohol am Steuer

Knapp eine Woche vor dem Beginn der Fußball-Europameisterschaft ist in Belgien der Startschuss zur alljährlichen BOB-Kampagne gegen Alkohol am Steuer gegeben worden. Die Initiative nutzt den EM-Start, weil beim Verfolgen von Fußballspielen gerne (zu) viel getrunken wird und empfiehlt, bei solchen Fällen einen „BOB“, also einen Fahrer, der nüchtern bleibt und alle anderen sicher nach Hause fährt.