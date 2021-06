Flämische Universitäten und Unikliniken warnen vor zu schnellen Corona-Lockerungen

In einem offenen Brief rufen alle Rektoren der flämischen Universitäten, alle CEO’s der flämischen Universitätskliniken und alle Dekane der Medizin-Fakultäten dieser Unis die Regierungen in Belgien dazu auf, am Freitag beim Konzertierungsausschuss nicht zu voreilig zu lockern: „Abfahrten ohne Bremsen sind lebensgefährlich!“

Am Freitag trifft sich der Konzertierungsausschuss aus Bund, Ländern und Regionen in Belgien zu seiner nächsten Sitzungen, um sich über die anstehenden Lockerungen zu beugen. Die Zahlen mögen gerade sehr günstig sein und deshalb vermuten die Universitäten und die ihnen angeschlossenen Kliniken, dass die Politiker geneigt dazu sind, zu den für den 9. Juni in unserem Land beschlossenen Lockerungen noch etwas draufzupacken.