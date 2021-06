Mahnwache in Gent nach Gruppenvergewaltigung einer 14-Jährigen - Premier De Croo unter den Teilnehmern

Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) hat am Mittwoch an einer stillen Mahnwache für ein 14 Jahre altes Mädchen teilgenommen, dass nach einer Gruppenvergewaltigung Selbstmord begangen hatte. De Croo gab dazu an, mit seiner Geste in erster Linie den Angehörigen und Freunden des Mädchens sein Beileid ausdrücken zu wollen, aber, er sagte auch: „Zu viele Mädchen und Frauen sind Opfer von sexueller Gewalt. Nein ist Nein!“