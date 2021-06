Priorisierte Gruppe: Im Antwerpener Hafen werden die Seeleute gegen Corona geimpft

Für Wilfried Lemmens vom Königlichen Belgischen Reeder-Verband ist die Priorisierung logisch, wie er gegenüber dem VRT-Sender Radio 1 angibt: „Seeleute sind durchschnittlich 7 Wochen gemeinsam an Bord. Die Schiffe machen regelmäßig in einem Hafen an, wo geladen und gelöscht wird. Die Gruppe der Seeleute eines Schiffes ist dadurch nicht ausreichend geschützt. Durch Corona können diese Leute auch nicht so einfach ausgetauscht werden.“

Bundesjustizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD), der auch für die Nordsee zuständig ist, erklärt dazu weiter: „Angesichts der Wichtigkeit der Seefahrt für unsere Wirtschaft und der letzten Corona-Ausbrüche an Bord von Schiffen haben wir diese Kampagne gestartet. Wir sehen die Seeleute als eine geschlossene Gruppe an, wie wir dies auch in Krankenhäusern und Pflegewohlheimen so handhaben, damit wir sie alle zusammen impfen können. Unser Land ist das erste Land in Europa, dass eine solche Maßnahme ergreift.“