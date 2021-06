Heftige Unwetter für Freitagabend und -nacht vorhergesagt

Der Vorgeschmack auf den Sommer, den wir in den letzten Tagen genießen konnten, findet am Freitagabend abrupt ein Ende. Das Königliche Meteorologische Institut (KMI) hat eine Unwetterwarnung herausgegeben, mit eventuell Hagelschauern, heftigen Regenfällen und Gewittern am Freitagnachmittag und -abend. Es gilt Code Orange. Das bedeutet örtlich heftige Niederschläge, Windböen und Gewitter an. VRT-Wetterexperte Frank Deboosere nennt die Wetterlage "potentiell gefährlich". Es ist mit entwurzelten Bäumen, Überschwemmungen und Blitzeinschlägen zu rechnen. Falls es keinen dringenden Anlass gibt, sollte man besser zu Hause bleiben.