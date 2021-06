Hohe Aggressivität gegen Radfahrer in Brüssel

Dass die Zahl der Radfahrer in der Hauptstadt in den letzten Jahren unentwegt zunimmt, fällt zum Beispiel auf, wenn ein gutes halbes Dutzend Biker an der roten Ampel warten. Früher waren sie eher eine Seltenheit in der Stadt, die für die Autofahrer wie gebaut schien. Seit Beginn der Corona-Krise sind in der Hauptstadt-Region auch 38 Kilometer neue Radwege angelegt worden. Es bewegt sich also viel. Trotzdem empfinden viele Brüsseler Radfahrer ihre Stadt noch immer als ein gefährliches Pflaster. Nicht zuletzt, weil ihnen eine hohe Aggressivität entgegen schwappt. Das hat Professor Bas de Geus von der flämischen Freien Universität Brüssel (VUB) in einer mit der VRT veranstalteten Umfrage herausgefunden.