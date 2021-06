Brüssel: Mann, der verdächtigt wird, eine dreifache Mutter getötet zu haben, bleibt in U-Haft

Der Mann, der festgenommen wurde, nachdem eine dreifache Mutter erstochen wurde, während sie mit ihrem Baby in einer Vorortstraße in der Brüsseler Gemeinde Evere spazieren ging, bleibt in Untersuchungshaft. Die Entscheidung, dass der 21-jährige Verdächtige in Untersuchungshaft bleiben soll, wurde vom Brüsseler Haftrichter nach einer Anhörung am Freitag getroffen. Der Mann bestreitet, die 36-jährige Frau am vergangenen Sonntagabend getötet zu haben. Sein Anwalt sagt, sein Mandant habe "psychiatrische Probleme".