Der königliche Erlass über die Lockerung der Corona-Maßnahmen wurde veröffentlicht

Das belgische Amtsblatt hat am gestrigen Freitag die Maßnahmen für die erste Phase des "Sommerplans" der Lockerung der Corona-Richtlinien veröffentlicht, die von den Behörden am 11. Mai beschlossen worden waren. Verantwortlich hierfür ist Belgiens Bundesinnenministerin Annelies Verlinden (CD&V, flämische Christdemokraten). Diese Maßnahmen treten am kommenden Mittwoch, dem 9. Juni, in Kraft.