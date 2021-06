Flämischer Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) erhält seine erste Impfung gegen das Coronavirus

Der flämische MP betonte, dass Flandern an diesem Wochenende einen weiteren Meilenstein in der Impfkampagne erreichen wird. "90% der Menschen mit Grunderkrankungen werden ihre erste Dosis erhalten haben. Dies ist die am meisten gefährdete Gruppe, und sie werden vor Beginn der Sommerferien vollständig geimpft sein".

Am Freitag kündigte der Konzertierungsausschuss der verschiedenen Regierungen Belgiens Lockerungen einiger Corona-Beschränkungen an. Er wird am kommenden Freitag erneut tagen. Ministerpräsident Jambon stellte klar, dass dann der Fokus auf die Maßnahmen für die Sommermonate Juli und August liegen wird und sich im Juni nichts mehr ändern dürfte.