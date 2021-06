Belgische Basketballerinnen konnten gegen europäischen Meister Spanien nicht gewinnen

Die Belgian Cats – im Video in weiß - verloren am Samstagabend ganz knapp gegen den amtierenden Europameister Spanien mit 61-58. Die belgische Frauenbasketballnationalmannschaft absolviert momentan ein Trainingslager in Spanien, um sich auf die Europameisterschaft und die Olympischen Spiele vorzubereiten. Die belgischen Basketballerinnen beginnen ihre Europameisterschaft am 17. Juni.