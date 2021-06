Flanderns Ministerpräsident Jambon: „Freitag entscheiden, ob wir mehr soziale Kontakte zulassen "

Der Konzertierungsausschuss am kommenden Freitag wird sich mit den sozialen Kontakten in diesem Sommer befassen. Das sagte der flämische Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA, flämische Nationalisten, Foto) am Sonntagmittag im VRT-TV-Talk „De zevende dag“ (dt.: „Der siebte Tag"). Er geht davon aus, dass die Zahl von vier - die auch im Gastgewerbe gilt - erhöht wird.