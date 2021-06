Kein Achtelfinale für Elise Mertens: Die Flamin scheiterte in der dritten Runde von Roland Garros

Alle Belgier sind aus dem Einzelwettbewerb in Roland Garros ausgeschieden. Elise Mertens (Foto) war die einzige, die noch im Turnier war, aber sie schied am Samstag in der dritten Runde gegen die Griechin Sakkari in drei Sätzen mit 5:7, 7:6 und 2:6 aus. Sakari ist die Nummer 18 der Welt, Mertens die Nummer 15. Es war ein langes und zermürbendes Match, aber am Ende gewann die Griechin verdient.