Kevin De Bruyne wurde Samstag an Augenhöhle operiert: "Könnte bei EM also ohne Maske spielen"

"Nach einer ärztlichen Untersuchung am Freitag sah es so aus, dass Kevin De Bruyne wegen seiner Verletzungen operiert werden muss", so Roberto Martinez. "Die hat am Samstag stattgefunden und ist gut verlaufen. Er wird wie erwartet am Montag zur Gruppe stoßen."

Trotz des Eingriffs wird De Bruyne also am Montag im Trainingslager in Tubize erwartet. Für die EM, die am 11. Juni beginnt, soll De Bruyne wieder fit sein, so Martinez. Durch den Eingriff besteht sogar die Möglichkeit, dass De Bruyne ohne Maske zum Schutz der Augen und der Nase bei der EM spielen kann.