Weniger als 1.000 Covid-Patienten, mehr als 5 Millionen Belgier mit erster Corona-Impfung

Auch die Zahl der neuen Krankenhauseinweisungen pro Tag ist auf einem guten Weg. Derzeit werden täglich durchschnittlich 74 neue Covid-Patienten aufgenommen. Das bedeutet, dass wir unter die 75er-Marke gefallen sind, was wiederum eine psychologische Barriere darstellt. Ende letzten Jahres wurde von Experten und Politikern eine Zahl von weniger als 75 Aufnahmen pro Tag als Schwelle für den Beginn etwaiger Lockerungsmaßnahmen ins Gespräch gebracht.

In den vergangenen Monaten beharrten die Experten immer wieder auf dieser Zahl, aber die Politiker beschlossen - vor allem, weil die Dinge zu langsam vorankamen -, dieses Limit aufzugeben und trotzdem mit der Lockerung der Corona-Regeln zu beginnen. Jetzt, wenige Tage bevor am kommenden Mittwoch, den 9.. Juni, viele weitere Erleichterungen in Kraft treten, haben wir diesen Punkt also doch noch erreicht.