Bergung durchgebrochenes Schiff: Der Verkehr auf der Genter Ringvaart kommt wieder in Fahrt

Am Wochenende konnten die beiden Schiffshälften mit zwei schweren Kränen an die Seite gerückt werden, sodass der Schiffsverkehr wieder aufgenommen werden konnte. In den kommenden Tagen wird die „Renske“ wohl vor Ort in Einzelteile getrennt, um danach verschrottet zu werden.

Die Havarie geschah an der Westerbeke-Schleuse zwischen Gent und Evergem, eine der am dichtesten befahrenen Wasserstraßen in Belgien. Bis zum Montagabend können alle wartenden Binnenschiffe wieder durchfahren, wenn auch an der Unfallstelle selber nur sehr langsam.