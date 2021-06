Covid-Reisezertifikat in der EU: Für den kleinen Grenzverkehr gilt eine Ausnahme

Grenzgänger müssen also nicht über ein EU-Covid-Zertifikat verfügen, um im Nachbarland arbeiten und einkaufen zu können: „Diese Gefahr hatte im Raum gestanden. Die Diskussion führen wir seit zwei Wochen sehr kontrovers mit Gesundheitsexperten und Vertretern der politischen Ebene“, so Paasch gegenüber dem BRF. „Wenn wir die Ausnahmeregelungen für Grenzgänger, insbesondere die 48-Stunden-Regel, nicht über den 1. Juli hinaus verlängert hätten, dann hätte das Szenario gedroht, dass beispielsweise für Berufspendler ein Zertifikat bei jedem Grenzübertritt erforderlich gewesen wäre.“

Der DG-MP hatte am Freitag im Konzertierungsausschuss und schon im Vorfeld dieser Sitzung damit argumentiert, wie absurd sich das in der Praxis darstellen würde: „Und am Ende hat sich diese Position für den kleinen Grenzverkehr durchsetzen können.“ Für die Grenzgänger ändert sich also auch nach dem 1. Juli nichts. Sie dürfen auch ohne Covid-Zertifikat die Grenze überqueren.

Von deutscher Seite etwa gebe es keine Einwände, so Paasch weiter im BRF: „Die Gespräche sowohl mit unseren luxemburgischen als auch mit unseren deutschen Nachbarn deuten jedenfalls ganz klar in diese Richtung. Ich glaube nicht, dass der Bund, der dafür zuständig ist, in der Bundesrepublik Deutschland bereits die Ausführungsbeschlüsse für das Covid-Zertifikat getroffen hat. Aber die politischen Kontakte, die wir haben, haben sehr deutlich gemacht, dass man auch auf deutscher Seite und auf luxemburgischer Seite den kleinen Grenzverkehr nicht beeinträchtigen will.“ Gleiches gilt demnach wohl auch für den kleinen Grenzverkehr zwischen Belgien und Frankreich, bzw. zwischen Belgien und den Niederlanden.