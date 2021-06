In der Brüsseler Region fällt ab dem 9. Juni die allgemeine Maskenpflicht

In der Brüsseler Hauptstadt-Region gilt noch im Gegensatz zu z.B. Flandern eine allgemeine Corona-Maskenpflicht, doch angesichts der überall positiven Entwicklung der Statistiken in Sachen Covid-19 wird diese Pflicht (fast) überall wegfallen. Die Bürgermeister der einzelnen Brüsseler Gemeinden können ab dem 9. Juni selbst bestimmen, wo, wann und warum solche Masken noch aufgesetzt werden müssen.

Vincent De Wolf (MR), der Bürgermeister der Brüsseler Gemeinde Etterbeek kündigte am Montag umgehend an, dass in seinem Stadtteil die Maskenpflicht komplett wegfallen wird und dass er keine Zonen andeutet, wo Mund- und Nasenschutzmasken doch aufgesetzt werden müssen.

Sein Amtskollege aus Brüssel-Stadt, Philippe Close hingegen mahnt weiter zur Vorsicht. Er erinnert daran, dass dort, wo es nicht möglich ist, einen Abstand von 1,5 Metern zu gewähren, weiter Maskenpflicht gilt. Dies gilt z.B. für vielbesuchte Geschäftsstraßen und -zenten.

Nicht zu vergessen bleibt auch, dass in den öffentlichen Verkehrsmitteln Bus, Straßenbahn und Metro überall in Brüssel weiter Maskenpflicht herrscht, genau, wie in Flandern und in der Wallonie.