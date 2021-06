Rekordverdächtig: Diese Woche werden weit über 600.000 Flamen gegen Corona geimpft

An Stevens, Dozentin an einer Pflegeschule in Flandern, ist eine dieser Ehrenamtlichen, die nach Feierabend noch in einem Impfzentrum helfen kommen. Warum sie das macht? Ganz einfach: „Ich glaube, dass jeder so schnell wie möglich aus dieser Situation heraus will und der einzige Weg ist derzeit eine rasche Impfung.“ Tausende Freiwillige helfen mit: Pfleger, Ärzte und sogar Apotheker.

In einigen Impfzentren werden diese Woche doppelt so viele Impfungen gesetzt, wie letzte Woche und das Impfen an sich verläuft nach Angaben der Gesundheitsbehörden auch viel schneller als in den letzten Wochen und Monaten, weil die meisten Betroffenen jünger sind und damit das Ganze einfacher und als problemloser empfinden.

Grund dafür ist natürlich auch die Tatsache, dass jüngere Leute in geringerem Maße eine gesundheitliche Vorgeschichte bzw. Vorerkrankungen haben, die bei einer Impfung gegen Covid-19 problematisch sein könnte.

Inzwischen werden auch immer mehr Corona-Impfungen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson verabreicht, was in Flandern auch die Zahl der vollständig geimpften Personen rasch ansteigen lässt. Dieser Impfstoff wird nach einigen Problemen in erster Linie nur an Personen über 41 Jahren vergeben, doch jüngere Impfkandidaten können sich freiwillig für diesen Impfstoff entscheiden.

Davon machen offenbar zahlreiche junge Leute gebrauch, die damit angesichts des baldigen Sommers so rasch wie möglich aus den Corona-Einschränkungen herauswollen…