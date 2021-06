Turnhout: Soll das Unwetter vom vergangenen Freitag als Katastrophe anerkannt werden?

Wird dieses Unwetter als Katastrophe anerkannt, kann die Stadt Hilfegelder aus dem flämischen Katastrophenfonds abrufen. Viele Straßen in Turnhout waren am vergangenen Freitag überflutet worden. Der Carrefour-Supermarkt konnte am Samstag wegen umfangreicher Putz- und Aufräumarbeiten nicht öffnen.

Beim Transportunternehmen Van Rooijen brach ein Hallendach unter den Wassermassen ein. „Alles ging plötzlich sehr schnell“, so Turnhouts Bürgermeister Paul Van Miert (N-VA) gegenüber dem regionalen Sender RTV: Das Unwetter war zwar angekündigt, doch so etwas haben wir in Turnhout noch nicht erlebt. Noch nie!“

Innerhalb von nur einer Stunde fiel in Turnhout so viel Regen, wie normalerweise innerhalb eines ganzen Monats, so der Bürgermeister. Die lokale Feuerwehr war das gesamte Wochenende noch damit beschäftigt, die Folgen des Unwetters zu beseitigen.