Beschwerden gegen Polizeibeamte stark gestiegen, hauptsächlich aufgrund von Corona

Die meisten Anzeigen betrafen das Verhalten eines Polizeibeamten oder die Art und Weise, wie ein Beamter seinen Job ausübte. Zum Beispiel, dass die Polizei nicht am Tatort eintraf oder nicht eingriff, nachdem sie gerufen wurde, oder auch sich weigerte, aufgrund von Fakten zu handeln.

Die Anweisungen seitens der Regierungen und Experten seien nicht immer deutlich gewesen, fügt Stinckens erklärend hinzu, was die Ausübung der Polizeiarbeit erschwert hätte.

Mehr Polizeigewalt

"Bei körperlicher Gewalt geht es oft um Dinge, die während einer Festnahme passieren, zum Beispiel bei einer Demonstration. Die Polizei darf Gewalt anwenden, aber in den Beschwerden heißt es dann, dass die Mittel nicht verhältnismäßig oder legal sind."

Seit einigen Jahren steigen auch die Beschwerden über Polizeibrutalität. 17,5 % der Beschwerden sind strafrechtlicher Natur (+2,5 %): "So sehen es jedenfalls diejenigen, die die Beschwerde einreichen, aber das bedeutet nicht, dass die Beschwerden berechtigt sind."