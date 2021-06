Der belgische Polarforscher und Abenteurer Dixie Dansercoer (58) stirbt während Grönland-Expedition

Die 3.900 km lange Südpolexpedition mit Alain Hubert (1997-1998) war nicht das einzige Polarabenteuer, das Dansercoer wagte. Im Jahr 2002 versuchte er zusammen mit Alain Hubert, den Nordpol in 100 Tagen zu überqueren, was ihnen aber nicht gelang. 2007 segelte Dansercoer zum Südpol, in Anlehnung an die berühmte Belgica-Expedition von 1897 unter der Leitung von Adrien de Gerlache. 2012 brach er zusammen mit Sam Deltour den Weltrekord für die längste nicht-motorisierte Expedition zum Südpol. Dansercoer und Deltour reisten auf Skiern und ließen sich von einem Fallschirm ziehen.



Dansercoer wurde 58 Jahre alt, er hinterlässt eine Frau und vier Kinder.