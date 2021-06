Gerichtskammer für Suchtkranke nach angloamerikanischem Strafrecht bald in ganz Belgien?

Eine Kammer beim Gericht erster Instanz, die ein lösungsorientiertes Verfahren für suchtkranke Täter anwendet, soll nicht mehr nur in Gent auftreten, sondern bei allen Gerichten erster Instanz in ganz Belgien eingeführt werden. Das hat Justizminister Vincent Van Quickenborne mitgeteilt, der die Gerichtskammer für Suchtkranke am Dienstag in Gent besuchte.