Im März 2021 waren mehr Menschen im Homeoffice beschäftigt als zu Beginn der Corona-Epidemie

Aufgrund der anstehenden Lockerungen wird das Homeoffice in den nächsten Wochen abnehmen. Ab dem 9. Juni dürfen die Beschäftigten an einem Tag pro Woche an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Dabei soll es nicht bleiben.

Attentia hält es nicht für eine gute Idee, die Leute zur Rückkehr ins Büro zu zwingen. Einige Mitarbeiter werden gerne zurückkehren, andere weit weniger. "Arbeitgeber sollten darauf achten und das psychosoziale Wohlbefinden dieser Mitarbeiter angemessen unterstützen", warnt Evelien Buseyne von Attentia. "Die Corona-Krise hat das Wohlbefinden beeinträchtigt und die Warteschlangen bei Psychologen sind endlos."