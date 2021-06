Belgiens Wirtschaft befindet sich im Aufschwung - Viele offene Stellen

Viele offene Stellen in Flandern

Aktuell zeigt sich dies auch im Bereich der offenen Stellen. Alleine das flämische Landesarbeitsamt VDAB bietet gerade über 28.500 Stellen an (ohne die Stellenangebote der Zeitarbeitsfirmen). Das sind rund 75 % mehr Stellenofferten als im Mai 2020.

Damit ist der negative Einfluss der Coronakrise auf die Wirtschaft und auf den Arbeitsmarkt nach Ansicht von Analysten so gut wie vorbei. Was sich beim VDAB zeigt, ist auch in anderen Bereichen und in den anderen Landesteilen in Belgien zu beobachten.