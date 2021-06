De Panne vor 81 Jahren: Erinnerung an die "Operation Dynamo" im Zweiten Weltkrieg

Während der „Operation Dynamo“ am Anfang des Zweiten Weltkriegs war die Gegend zwischen Dünkirchen in Frankreich bis Oostduinkerke in Belgien am Nordseestrand Bühne eines besonderen Schauspiels. Hunderttausende von den deutschen Truppen in die Enge getriebene britische, französische und auch belgische Soldaten wurden von hier aus unter schweren Verlusten irgendwie nach Großbritannien gebracht. Der flämische Küstenbadeort De Panne erzählt in einer Ausstellung, was damals geschah.