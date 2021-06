Entspannung durch den Regen: Die Grundwasserpegel in Flandern haben sich deutlich erholt

Für die Natur und die Landwirtschaft im belgischen Bundesland Flandern hatte der vergangene Monat Mai mit ein bisschen Sonne, kaum heißen Temperaturen und vor allem mit seinem vielen Regen quasi nur Gutes in petto. Mehr Niederschlag und weniger Verdampfung haben die Pegelstände beim Grundwasser deutlich nach oben gebracht. Laut VMM sind die Grundwasserpegel an 3 von 4 Messstationen normal, hoch und sogar lokal sehr hoch.

Das bedeutet aber immer noch, dass die Pegel an einem Viertel aller Messpunkte weiter niedrig bis sehr niedrig sind. Vor allem im Osten Flanderns bleibt das Problem der niedrigen Grundwasserstände weiter akut.

Allgemein aber, also an drei Vierteln der Messpunkte, sind die Stände in den vergangenen Monaten und erst recht im Mai um bis zu 200 % gestiegen. Hoch bis sehr hoch sind sie in der Umgebung der Dender, der unteren Schelde und der Polder von Brügge. Zufriedenstellend sind sie im Rest des Landes, doch im Dijle- und im Demerbecken bleiben sie für diese Jahreszeit weiter zu tief.

