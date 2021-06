Impfzentrum in Antwerpen: Hier wurde bis nach Mitternacht geimpft…

Im Impfzentrum Park Spoor Oost in Antwerpen ist am Dienstagabend bis weit nach Mitternacht geimpft worden. In aller Eile wurden 500 Personen dazu aufgerufen, sich rasch impfen zu lassen. Was war passiert? Im Impfzentrum wurden irrtümlich 500 Impfdosen zu viel aus dem Gefrierschrank geholt und die aufgetauten Dosen mussten verabreicht werden, um nicht zu verfallen.