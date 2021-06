Stichtag 9. Juni: Die erste Lockerungswelle für den "Sommerplan" in Belgien

An diesem Mittwoch startet die erste Phase des „Sommerplans“ der Corona-Lockerungen. Die Zahlen sind günstig und deshalb kann der Plan der Regierungen in Bund, Ländern und Regionen in Belgien erstmal starten. Schritt für Schritt werden neue Lockerungen zugestanden, damit bis September ein „normales Leben“ beginnen kann, doch die erste Phase ist schon sehr umfangreich. Wir haben einen aktuellen Überblick zusammengestellt.