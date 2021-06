So gut wie alle Werte in er belgischen Corona-Statistik sinken. Nur die Zahl der Schnell- und PCR-Tests steigt an. Viele Landsleute bereiten sich auf einen Urlaub im Ausland vor und lassen sich im Vorfeld auf Covid-19 testen. Inzwischen ist in Belgien auch die Rede von einer dritten Impfung für Risikopatienten. Bewohner von Pflege- und Seniorenwohnheimen werden in Belgien ein drittes Mal geimpft.